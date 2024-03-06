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“Все что есть в арсенале”. Балицкий предупредил о возможном шаге Украины

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"Все что есть в арсенале". Балицкий предупредил о возможном шаге Украины

Украина способна применить на фронте любое оружие, в том числе и химическое, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.«

"На сегодняшний день отдаем себе отчет, что, к сожалению, фашизм на Украине расцвел буйным цветом, и надо отдавать себя отчет в том, что они могут применить все что есть в их арсенале", – цитирует его РИА Новости.

Однако российские войска готовы отразить угрозу, заявил Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что для обеспечения безопасности в зоне СВО размещен полк радиационной, химической и биологической защиты.

В прошлом месяце сотрудники ФСБ предотвратили на территории Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что Россия сорвала несколько провокаций Украины с применением химоружия в зоне СВО.

Взято отсюда.

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