Украина способна применить на фронте любое оружие, в том числе и химическое, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.«

"На сегодняшний день отдаем себе отчет, что, к сожалению, фашизм на Украине расцвел буйным цветом, и надо отдавать себя отчет в том, что они могут применить все что есть в их арсенале", – цитирует его РИА Новости.

Однако российские войска готовы отразить угрозу, заявил Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что для обеспечения безопасности в зоне СВО размещен полк радиационной, химической и биологической защиты.

В прошлом месяце сотрудники ФСБ предотвратили на территории Запорожской области теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что Россия сорвала несколько провокаций Украины с применением химоружия в зоне СВО.

Взято отсюда.