Все еще впереди. Зеленского предупредили о возможных потрясениях на Украине

Ситуация в политической жизни Украины изменилась, создав предпосылки для возникновения множества скандалов уже в ближайший месяц, такого мнения придерживается украинский политолог Андрей Золотарев.«”По сравнению с тем, что было до Нового года, многое изменилось. <…> Количество … и скандалов в украинской политике будет только нарастать”, – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Politeka.

По словам Золотарева, неудача с попыткой принять в Раде резонансный законопроект о мобилизации показала, что власти стало сложнее добиваться необходимых ей решений.

В этой связи политолог не исключил усиления “брожения” в Верховной раде и возникновения политического кризиса в “ближайшие месяц – полтора”.

При этом в политических дебатах наибольшую активность будут демонстрировать именно критики и оппоненты Владимира Зеленского, продолжил Золотарев.«

"Это предвестник того, что впереди нас ждут большие политические потрясения. И дай Бог, чтобы они не совпали с потрясениями на фронте. <…> Потому что, <…> если все события совместятся, может случиться фатальный для страны "идеальный шторм"", – высказался Золотарев.

Радио Sputnik сообщало, что, по мнению украинского политолога Олега Соскина, Зеленский может быть втянут в “колоссальный международный скандал”.

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