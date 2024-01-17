“Все идет наперекосяк”. В Британии шокированы ракетными ударами по ВСУ

Российская армия ракетными ударами уничтожает украинскую систему ПВО и объекты военно-промышленного комплекса, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«”По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится – все идет наперекосяк”, – сказал он в эфире YouTube-канала Duran.

По словам эксперта, в конце прошлого года ВС России провели масштабную ракетную атаку.

Меркурис добавил, что положение ВСУ на фронтах близко к критическому, а удары по Украине приобретают характер “совершенно разрушительных”.«

"Похоже системы Patriot не могут сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Мы (часть британского экспертного сообщества, – ред.) всегда знали, что это так", – подытожил Меркурис.

Радио Sputnik также писало об обеспокоенности в США появлением “неуязвимой” российской бомбы.

Взято отсюда.