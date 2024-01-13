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“Все прекратить!” Во Франции оценили доклад Пентагона об оружии на Украине

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"Все прекратить!" Во Франции оценили доклад Пентагона об оружии на Украине

После проверки Пентагона, выявившей проблемы с отслеживанием поставленного на Украину оружия, Вашингтон может прекратить оказывать военную помощь Киеву, так же должен поступить Париж, считает лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо.«

"Оружие, поставляемое на Украину, гуляет на воле! На этой неделе вышел взрывоопасный доклад Пентагона, которому газета The New York Times только что посвятила статью! Из оружия на сумму 1,6 миллиарда долларов, рассмотренного в американском докладе, мы потеряли след мы потеряли след эквивалента одного миллиарда долларов! Это более 60 процентов! … Это побудит американский конгресс отказаться от любых поставок дополнительного оружия на Украину Зеленского, тем более, что это ультракоррумпированная страна! Это должно побудить Францию ​​тоже немедленно все прекратить!" – написал Филиппо в соцсети X.

Доклад генерального инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча был опубликован в четверг, в нем говорится, что Пентагон должным образом не контролировал использование военной помощи, отправленной на Украину, из-за отсутствия инвентарных описей, нехватки персонала на местах и сложностей с перемещением инспекторов по территории Украины. В результате осталась неизвестной судьба ручных ракет, дронов-камикадзе и очков ночного видения на сумму более миллиарда долларов.

Радио Sputnik ранее писало, что Германия также не проверяла, где находится переданное Берлином Киеву оружие.

Взято отсюда.

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