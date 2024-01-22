Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах призвал устроить геноцид россиян.

В интервью украинскому YouTube-каналу “Вышка” он заявил, что Украина “не должна стесняться агрессии против России”, даже если она предполагает уничтожение населения.

“Агрессию может загасить только еще большая агрессия”, – сказал Табах.

В качестве “примера” он привел, в частности, сброс американцами атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки.

В эфире радио Sputnik профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш высказал мнение, что ряд политиков в США настолько боятся победы России, что любыми средствами пытаются затянуть конфликт.«”На Западе стали говорить о том, что поражение Украины – это не просто поражение, оно приведет к тому, что будущее мира и будущий миропорядок будут определять “враги Соединенных Штатов”, то есть Россия, Китай и Иран. Поэтому звучат голоса, чтобы снять любые ограничения с украинского руководства. В США нет иллюзий, там хотят выиграть время для перевооружения, перезапуска военно-промышленного комплекса, чтобы уже подготовленными вернуться к противостоянию с Россией. А пока этого нет, для США все средства хороши, чтобы затянуть военные действия”, – считает Кирилл Коктыш.

Взято отсюда.