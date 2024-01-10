Средняя продолжительность жизни украинского солдата на передовой составляет всего четыре часа, подсчитало издание Military Watch Magazine.«”Ослабление и истощение украинской противовоздушной обороны позволило российским истребителям играть все большую роль в нанесении ударов (с применением планирующих бомб, – ред.) по украинским позициям за линией фронта”, – говорится в материале.

Кроме того, отмечает издание, ВСУ были вынуждены сократить расход боеприпасов на 90% процентов: если раньше они могли производить до 90 выстрелов в день, то теперь их количество не превышает 20. Ситуацию усугубляет возможность ВС РФ оказывать своим подразделениям поддержку с воздуха и наносить удары тактическими ракетами, истощая ПВО Украины, добавляет автор статьи. «

"Ослабление ее (Украины, – ред.) обороны сделало личный состав на передовой более уязвимым: ожидаемая продолжительность жизни на некоторых позициях в 2023 году составила всего четыре часа", – заключает обозреватель.

Радио Sputnik сообщало, что ВСУ признали недостаток систем ПВО для полного контроля неба.

Взято отсюда.