Кошмарный сценарий” для Украины становится реальностью, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.«

"У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов“, – приводит слова отставного военного RND.

Ходжес добавил, что в связи со “снарядным голодом” украинские войска вряд ли смогут что-либо противопоставить наступательным операциям российской армии. «Генерал высказал мнение, что из-за этого перед Украиной встает угроза потерять некоторые территории.

“По словам украинских военных, некоторым подразделениям уже пришлось снизить скорострельность на 90% по сравнению с летом. Всего не хватает – и на многих участках фронта командиры не знают, как долго они смогут удерживать свои позиции”, – говорится в статье.

Радио Sputnik сообщало, что Белый дом заподозрил Россию в использовании на Украине северокорейских ракет.

Взято отсюда.