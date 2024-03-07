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“Вскоре приползет”. В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

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"Вскоре приползет". В Госдуме предложили признать Пугачеву иноагентом

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом.

Ранее Пугачева грубо отреагировала на критику со стороны исполнителя Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Примадонна заявила, что “нормальные люди” возвращаться не собираются.«

"Требую потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно", – сказал Журавлев РИА Новости.

В 2022 году Пугачева вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил СВО.

Радио Sputnik сообщало, что Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею.

Взято отсюда.

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