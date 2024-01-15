реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Встреча по “формуле мира” в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Встреча по "формуле мира" в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

Участники встречи в Давосе, посвященной “формуле мира” Владимира Зеленского, не смогли прийти к общей позиции, передает Bloomberg.«”Встреча советников по национальной безопасности <…> завершилась в Давосе без (определения, – ред.) четкого пути вперед перед прибытием <…> Владимира Зеленского”, – сообщило агентство.

Отмечается, что это уже четвертая встреча, касающаяся урегулирования украинского конфликта. В ней приняли участие около 83 делегаций. Как пишет агентство, Киев хотел воспользоваться встречей перед началом Международного экономического форума, чтобы заручиться поддержкой мирного плана среди стран Глобального Юга и вернуть внимание к Украине.«”В целом, Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе на этой неделе, чтобы вновь заручиться поддержкой и вниманием к своей борьбе против вторжения России”, – заключает Bloomberg.

Радио Sputnik писало, что возмутило на встрече в Давосе главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех ракет над Курской областью

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Российские танкисты уничтожили “опорник” ВСУ на Купянском направлении

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Немецкое СМИ: Германия готовится к войне с Россией в 2025 году

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Депутат бундестага оскорбительно высказался о Зеленском

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Эффект бомбы”. Пушков отреагировал на заявление главы МИД Швейцарии о РФ

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Путин призвал поддерживать семьи погибших участников СВО

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: Австралия утилизирует вертолеты Taipan, несмотря на просьбы Украины

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков

15.01.2024

 Специальная Военная Операция

Встреча по “формуле мира” в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске