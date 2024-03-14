ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный дом в Новой Каховке

ВСУ атаковали жилой дом в Новой Каховке с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", – написал он в Telegram-канале.

По счастливому стечению обстоятельств, пострадавших нет, добавил Сальдо.

Радио Sputnik рассказало о последствиях атаки дрона ВСУ на Белгород.

Взято отсюда.