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ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный дом в Новой Каховке

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ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажный дом в Новой Каховке

ВСУ атаковали жилой дом в Новой Каховке с помощью дрона-камикадзе, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.«

"В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на улице Победы. Взрыв произошел в подъезде, пробиты два межэтажных перекрытия", – написал он в Telegram-канале.

По счастливому стечению обстоятельств, пострадавших нет, добавил Сальдо.

Радио Sputnik рассказало о последствиях атаки дрона ВСУ на Белгород.

Взято отсюда.

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