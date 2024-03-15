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ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

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ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

ВСУ нанесли удары по избирательным участкам в городе Каховка и селе Бирилевка Херсонской области, сообщил избирком региона. «

"Прилет по избирательным участкам в Херсонской области! <…> В Каховке жертв удалось избежать. В Брилевке есть пострадавшие, им оказывают помощь. Благодаря слаженным действиям сотрудников УИКов избирателей эвакуировали из зданий", – говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

В избиркоме подчеркнули, что, несмотря на попытки киевского режима запугать жителей Херсонщины, работа продолжится.

Радио Sputnik сообщало, что из-за ракетной опасности в Белгороде прерывали голосование.

Взято отсюда.

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