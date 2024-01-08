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ВСУ обстреляли промзону в Шебекино, сообщил белгородский губернатор

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ВСУ обстреляли промзону в Шебекино, сообщил белгородский губернатор

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию промышленной зоны в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Часть снарядов легла на территории промышленной зоны", – написал в Telegram-канале глава региона.

Он добавил, что представители аварийных и оперативных служб проводят осмотр места происшествия.

На минувшей неделе радио Sputnik также рассказало о последствиях очередного обстрела ВСУ Шебекино.

Взято отсюда.

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