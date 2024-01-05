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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

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ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Украинские войска обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадал по меньшей мере один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.«”Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший – это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, но обошлось без возгораний.

Также повреждена линия электропередачи, обесточено несколько зданий на центральных улицах.

Ранее радио Sputnik писало, что власти помогут желающим временно переехать в другие города области белгородцам.

Взято отсюда.

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