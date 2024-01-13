Пехотные подразделения ВСУ за минувшие сутки не проявляли активности на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки “Центр” Леонид Шаров.«

"За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли", – сказал он РИА Новости.

В свою очередь подразделения артиллерии и авиации нанесли свыше 150 ударов по выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров.

Потери противника за истекшие 24 часа составили до 70 человек и два автомобиля, добавил старший офицер пресс-центра группировки “Центр”.

Накануне Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ за неделю потеряли на Краснолиманском направлении до 995 человек, пять боевых бронемашин, 25 автомобилей и пять артустановок.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало об уничтожении российской фронтовой авиацией командных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении.

Взято отсюда.