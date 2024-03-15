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ВСУ потеряли более 550 солдат при попытке прорваться на территорию РФ

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ВСУ потеряли более 550 солдат при попытке прорваться на территорию РФ

Российские войска совместно с пограничной службой ФСБ РФ пресекли все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.«

"С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что в попытках прорыва противник потерял более 550 человек, а также 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley и 15 автомобилей.

Радио Sputnik рассказало, почему Киев усилил атаки на Белгородскую и Курскую области.

Взято отсюда.

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