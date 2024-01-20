ВСУ снова обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщили в ДНР

Украинские войска в субботу вечером выпустили три кассетных снаряда по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 – населенный пункт Галицыновка – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм (кассетный)", – сказано в комментарии в Telegram-канале.

В представительстве добавили, что в 18:50 мск по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 20: мск 25 по Ясиноватскому району – четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Радио Sputnik сообщило, что в приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов.

Взято отсюда.