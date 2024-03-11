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ВСУ возводят “защиту в три полосы”, заявил Зеленский

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ВСУ возводят "защиту в три полосы", заявил Зеленский

На Украине начали возведение трех линий оборонительных сооружений протяженностью две тысячи километров, заявил Владимир Зеленский.«

"Важная тема – фортификация. Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы протяженностью 2 000 километров", – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что это “масштабная задача” для ВСУ, но темпы строительства хорошие.«”Рассчитываю на своевременное завершение”, – заключил он.

Дату, к которой ВСУ должны завершить возведение фортификационных сооружений, Зеленский не уточнил.

Радио Sputnik писало, что, по данным британской разведки, ВСУ ускорили возведение защитных укреплений.

Взято отсюда.

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