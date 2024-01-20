ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.) по направлению: 16:55 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", – говорится в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что после полуночи 12 кассетных боеприпасов были выпущены по Горловке.

Радио Sputnik сообщило, что в приграничных городах Белгородской области установят укрытия от обстрелов.

Взято отсюда.