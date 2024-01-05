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ВСУ за 20 минут сбросили с дрона на Донецк четыре взрывоопасных предмета

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ВСУ за 20 минут сбросили с дрона на Донецк четыре взрывоопасных предмета

Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото

Украинские войска в течение 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«”Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, – ред.) по направлению: 15:30 – город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА; 15:50 – город Донецк (Кировский район): сброшено два взрывоопасных предмета с БПЛА”, – говорится в сообщениях представительства, размещенных в Telegram-канале.

Кроме того, в 14:25 мск подразделения украинской армии открыли огонь по Петровскому району города, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Радио Sputnik также сообщало, что ВСУ за минувшую неделю потеряли почти две тысячи человек на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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