ВСУ за истекшие семь дней потеряли почти три тысячи военнослужащих на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«

"За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2860 военнослужащих, семь танков, в том числе два Abrams производства США, 34 боевые бронированные машины, 47 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО HIMARS производства США и боевую машину ЗРК "Стрела-10", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск “Центр” продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции под Авдеевкой.«”Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23, 31, 47, 78, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной, 71-й егерской бригад, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражены 65 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Ленинское, Петровское, Новгородское, Первомайское и Орловка Донецкой Народной Республики”, – рассказали в Минобороны.

В пятницу радио Sputnik также рассказало, сколько военнослужащих ВСУ сдались в плен с начала марта.

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