ВСУшники ударили американской ракетой по своим позициям, пишут СМИ

ВСУшники ударили по своим же позициям американской ракетой, пишет сайт mk.ru со ссылкой на публикации украинских военных.

Отмечается, что украинцы опубликовали в соцсетях видео, на которых показали обломки обломки прилетевшей на их позиции ракеты. Как пишут украинские СМИ, продемонстрированные ВСУшниками элементы похожи на составные части американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, которые запускают украинские истребители.

Эксперты, в свою очередь, предполагают, что на позициях ВСУ находилась некая украинская радиолокационная станция, на которую по ошибке могла навестись ракета. При этом отмечается, что причиной такого удара могла стать техническая неисправность: ракета упала, не долетев до цели.

Радио Sputnik ранее писало, что в Киеве призвали ждать новых ударов ВС России.

Взято отсюда.