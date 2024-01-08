“Выбили двери, забрали”. Украинка рассказала о ночных рейдах военкоматов

В украинских селах участились ночные рейды по поиску подлежащих мобилизации, рассказала жительница одного из сел Киевской области.«”Представители ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматов, – ред.) совместно с участковыми в вечернее темное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если не открывают. Стучат сильно и вламываются. Проверяют, есть ли в доме мужчины призывного возраста… В селе три тысячи домов. В последний раз за день забрали прямо в автобус 70 мужчин. Это было 2 января”, – рассказала собеседница РИА Новости.

По ее словам, сотрудники военкомата “с автоматами наперевес” могут предъявить свои документы. Не обнаружив призывника дома, они стучатся к его соседям, а однажды “даже тестю вручали повестку, чтобы тот передал зятю”, хотя не имеют права так делать.

Иногда после выламывания дверей им удается застать дома жильцов призывного возраста.«”Выбили двери. Там мама у них парализованная, а парни (ее сыновья) до 30 оба… Забрали обоих. А она осталась. Не знаю, вернулись они или нет, но одному из них точно можно остаться, как ухаживающему за матерью, за лежачей. Но на тот момент забрали двоих”, – привела пример очевидица.

По словам собеседницы агентства, “воевать никто не хочет”, мужчины прячутся, закрываются в домах или уходят на ночь в лес.

Она рассказала о сыне односельчанки, вернувшемся с фронта с ранением – он сказал, что лучше сядет в тюрьму, чем снова отправится воевать. Он мог бы оформить инвалидность, но для этого необходимо взять справку в воинской части, а если пришел в часть – “то оставайся”, пояснила женщина.

Ранее радио Sputnik писало, что представители военкомата остановили троллейбус в Одессе для проверки.

Взято отсюда.