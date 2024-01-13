“Выбора нет”. В ФРГ объяснили, почему у ВСУ не получится выйти из обороны

У Вооруженных сил Украины не осталось резервов для наступательных действий, поэтому военные будут вынуждены придерживаться оборонительной тактики, заявил немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг.«

"Конечно, у Украины сейчас нет никаких сил для начала какого-либо наступления. Это, в том числе, связано с состоянием местности, обеспечением боеприпасами и уровнем подготовки войск. <…> У них нет иного выбора, кроме как оставаться в обороне", – сказал он в эфире ZDF.

По словам Моллинга, что ситуация с боеприпасами настолько тяжелая, что ВСУ уже едва сдерживают атаки российских военных.

При этом, добавил военный аналитик, Россия не испытывает таких проблем, поскольку в стране удалось в короткие сроки наладить военное производство.

Радио Sputnik писало, что, по мнению обозревателей журнала The National Interest, Россия может применить против истребителей F-16 после их получения Украиной.

Взято отсюда.