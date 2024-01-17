Вучич рассказал об “очень-очень долгом разговоре” с Кулебой в Давосе

Президент Сербии Александр Вучич рассказал об “очень долгом и полезном разговоре” с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой “на полях” Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.«”Долгий разговор у меня был с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, очень-очень долгий, около часа… Обсудили все вопросы: европейский путь Украины, Сербии, наше двусторонне сотрудничество. Я бы сказал – с приличным уровнем понимания, даже к вещам, в которых мы не совсем согласны. Поэтому, думаю, это полезный разговор”, – приводит слова Вучича РИА Новости.

Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, но отказываются вводить санкции в отношении России.

На ВЭФ в Швейцарии сербский лидер также провел встречи с президентом Венгрии Каталиной Новак, спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом официальных лиц.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в Словакии стартовала президентская избирательная кампания.

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