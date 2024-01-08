“Выглядит как объявление войны”. В США обеспокоились словами Байдена о РФ

Президент США Джо Байден. Архивное фото

Заявление президента США Джо Байдена об Украине звучит, словно он объявляет войну России, такого мнения придерживается бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В конце декабря глава Белого дома выступил с заявлением, в котором перечислил “угрозы” для Североатлантического альянса в связи с конфликтом вокруг Украины.

По словам американского лидера, Россия якобы “угрожает некоторым союзникам по НАТО”, что повышает риски участия США в конфликте.«

"Если вы посмотрите на заявление Белого дома по Украине, которое прозвучало несколько дней назад, то оно выглядит как объявление войны России", – написал он в соцсети Х.

Отставной офицер заявил, что американцы не желают быть втянутыми в очередной конфликт. При этом, по мнению Макгрегора, Соединенные Штаты не готовы к прямому военному столкновению с Россией.

Радио Sputnik писало, что первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал о “долгосрочной стратегии США по разгрому России”.

Взято отсюда.