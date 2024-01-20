Франция должна отказаться от членства в НАТО из-за провокационной политики в отношении России, считает лидер французской партии “Патриоты” Флориан Филиппо.«

"Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…>, давайте выберем свободную Францию и мир!" – написал политик в социальной сети X.

Так Филиппо прокомментировал решение альянса провести крупнейшие военные учения за последнее десятилетие. По его словам, во французских СМИ заговорили о том, что это решение направлено на демонстрацию России готовности военного блока взять в руки оружие.

Радио Sputnik сообщало, что в Германии высказались о судьбе НАТО и ЕС после победы России на Украине.

Взято отсюда.