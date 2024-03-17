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Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

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Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области

Выпущенный ВСУ снаряд взорвался на территории детсада в Херсонской области, пострадавших нет, разбиты окна и посечены фасады здания, сообщил губернатор Владимир Сальдо.«”Украинские террористы продолжают обстреливать мирные населенные пункты Херсонщины. Около 14 часов был прилет вражеского боеприпаса на территории детского сада в поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа”, – написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что взрыв произошел между зданиями детсада и поселкового совета.«”Это отвратительный террористический акт. К счастью, на площадке не было детей. В зданиях осколками разбиты окна и посечены фасады”, – отметил глава Херсонской области.

Губернатор также сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее радио Sputnik также сообщило, что за ночь над Россией были нейтрализованы 35 беспилотников.

Взято отсюда.

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