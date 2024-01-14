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“Вышел в открытую”. Боец ВС РФ рассказал, как отразил атаку 12 ВСУшников

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"Вышел в открытую". Боец ВС РФ рассказал, как отразил атаку 12 ВСУшников

Уроженец Бурятии Иван Калашников рассказал, как почти в одиночку смог отразить атаку двенадцати штурмовиков ВСУ во время обороны опорного пункта ВС России. «”Наша разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника, и они двигались в нашу сторону. Наблюдать за ними мы не могли, как они там подходят, потому что обстрелы были <…> Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться”, – рассказал боец в интервью, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

На тот момент позицию удерживали пять российских бойцов, двое из которых были ранены, рассказал Калашников. Еще двое его сослуживцев отправились прикрывать фланги, а сам он выступил вперед, чтобы вести прицельный огонь.«”Гранатами их закидывали… Отстояли (позиции, – ред.), враг начал отступать”, – добавил боец.

За свой подвиг Иван Калашников получил Золотую Звезду Героя России, а его товарищи, участвовавшие в том бою, награждены орденами Мужества.

Радио Sputnik писало, что боец ВС РФ отбил ногой сброшенный с дрона ВСУ снаряд.

Взято отсюда.

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