Российские войска высокоточным оружием нанесли массированные удары по объектам оборонной промышленности Украины, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, основная часть ударов ВС РФ пришлась на Киев и Харьков, где локализованы производства необходимых Вооруженным силам Украины беспилотников и ракет.

Отмечается, что “около сотни высокоскоростных ударов” были нанесены с целью ослабления военно-промышленного потенциала Украины.

Министерство обороны РФ сообщало, что за минувшую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками.

Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места дислокации военных.

Радио Sputnik сообщало, что российская армия уничтожила украинскую авиатехнику на двух аэродромах в зоне СВО.

Взято отсюда.