Вызванный накануне в МИД РФ посол Франции прибыл в министерство

Посол Франции Пьер Леви прибыл в МИД России, куда был вызван после уничтожения ВС РФ иностранных боевиков в Харькове, сообщает РИА Новости.«”Машина посла… подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства”, – передает корреспондент агентства.

Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.

Радио Sputnik сообщало, что Госдума обратится к парламенту Франции из-за уничтожения наемников в Харькове.

Взято отсюда.