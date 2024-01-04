Взрыв прогремел в городе Кривой Рог на Украине, сообщают СМИ

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал “Общественное”.

В четверг днем власти города также проинформировали о серии взрывов.«

"В Кривом Роге слышны звуки взрыва", – сказано в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

По данным онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области, где расположен город Кривой Рог, в 22:03 мск была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сирены воздушной тревоги сработали в соседних Кировоградской и Николаевской областях.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

В четверг днем радио Sputnik сообщило о взрывах в двух городах в Полтавской области Украины.

Взято отсюда.