Взрыв прогремел в городе Кривой Рог, сообщают украинские СМИ

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины раздался взрыв, сообщает “РБК-Украина”.«

"В Кривом Роге прозвучал взрыв", – говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

В четверг в городе также прогремел взрыв.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Накануне радио Sputnik сообщило об объявленной в южных областях Украины воздушной тревоге.

Взято отсюда.