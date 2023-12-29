Взрывы повредили ТЭС на востоке Украины, сообщили в “Укрэнерго”

В результате взрывов в восточном регионе Украины повреждена теплоэлектростанция, сообщила компания “Укрэнерго”.«

"Снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения оборудования", – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

Кроме того, была повреждена высоковольтная воздушная линия 330 кВ в центральном регионе. “Укрэнерго” отметило, что обесточивания потребителей не было.«”В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей”, – добавили в компании.

ВС РФ наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik сообщало, что в энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности.

Взято отсюда.