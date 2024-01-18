Взрывы прогремели в разных районах Херсона, сообщили украинские власти

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.«
"Взрывы прогремели в разных районах города", – написал он в Telegram-канале.
ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.
Ранее радио Sputnik писало о серии взрывов в Днепропетровске.
Взято отсюда.