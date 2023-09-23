Взрывы произошли в Днепропетровской области - ГОРНЯК22

«Страна.ua»: в Днепропетровской области произошли взрывы

Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах на окраинах Днепра», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Ее объявили в 21:07 мск.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольной Украине части Запорожской области произошли несколько взрывов.

Ранее глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий сообщил о повреждении промышленного объекта и складов в городе Дрогобыче после серии взрывов.

По словам Козицкого, в городе горит цех, было разрушено трехэтажное здание склада, где произошло возгорание на площади 30 кв. м, а также поврежден двухэтажный склад, где площадь пожара составила 20 кв. м. В Дрогобыче находятся два НПЗ и машиностроительные заводы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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