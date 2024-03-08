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Взрывы раздались в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

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Взрывы раздались в подконтрольной ВСУ части Херсонской области

Украинские пожарные. Архивное фото

Взрывы раздались в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, зафиксирован инфраструктурный ущерб, заявил назначенный украинскими властями глава региональной военной администрации Александр Прокудин.«

"В результате… атак в населенных пунктах области зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные сооружения",– приводит слова Прокудина РИА Новости.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik ранее сообщало о раздавшихся в Киевской и Хмельницкой областях Украины взрывах.

Взято отсюда.

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