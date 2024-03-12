У Макрона в третий раз не “срастается” с Киевом

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Информация появилась за несколько часов до начала сегодняшних дебатов в Нацсобрании, где “наполеоновский зуд” хозяина Елисейского дворца оппозиция обещала “облегчить” политическими примочками. Тут нужно понимать, что Макрон по своим прерогативам есть король, только избранный, и одобрение (или нет) парламентом подписанного им с Зеленским соглашения о гарантиях Украине юридически не значит вообще ничего. Просто монарх Макрон совершил жест в сторону депутатов. “Раз нет хлеба, жуйте пирожные”.

Депутаты, хоть и сделать ничего не могут, намерены все-таки с королем Макроном поквитаться. Им категорически не нравятся несколько положений в документе, одно из которых предполагает деньги, много денег, только три миллиарда евро прямой помощи Киеву и только в текущем году, а второе, пусть и кучеряво прописанное, означает, что “если и когда на Украину вторично (siс!) нападет Россия, то Франция обязана будет Украину военным (re-sic!) путем защитить”. И это совсем не общая оборона Североатлантического альянса, статья пятая и прочие брызги шампанского, это двусторонний договор, который предусматривает такую военную диспозицию. Брюссель (где сидит НАТО) оказывается на этом этапе не при делах.

Французские парламентарии – люди хоть и безобидные, но все-таки осведомленные. Поэтому их главный вопрос сегодня, на этих дебатах, тем, кто договор заключил, такой – “А если что-то пойдет не так, кто будет вынимать французских солдат из русской военной бани? К кому мы будем обращаться за помощью, крича “Спасите, помогите, караул, убивают!”?

И вот на этом словоохотливость властей становится рыбьей. Ответа на этот вопрос не дает никто. Ни министр обороны Лекорню, ни, тем более, глава внешнеполитического ведомства Сежурне, потративший несколько дней, чтобы уговорить прибалтов, а также румын и частично поляков, вступить в “девятую коалицию” против России.

Однако именно тут имеет смысл заметить, что “пятая статья”, которую как бы пытаются не замечать Макрон и его ведомства, прямо говорит о том, что “нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на весь альянс”.

Может ли критическая ситуация на ЛБС в зоне СВО, сложившаяся с французскими/литовскими/румынскими регулярными частями, рассматриваться как “нападение на одного из членов НАТО”? Несомненно. Таким образом, пазл сложился – не входя де-юре в альянс, Украина в сложившихся обстоятельствах станет им де-факто. Со всеми вытекающими последствиями.

И вот почему сегодня будет стоять в зале пленарных заседаний крик до небес – никому не охота погибать за Украину, потратив на нее тонны миллиардов.

И вот почему Макрон откладывает визит в Киев – он там должен будет подтвердить, что если и когда у Киева возникнет потребность во французском военном контингенте, он будет предоставлен.

Другое дело, что разрастание конфликта с Украиной c участием французов для Макрона будет харакири, но он-то досиживает второй мандат, и политическое будущее его практически не интересует. Нынешний хозяин Елисейского дворца все ближе и ближе двигает европейский кризис безопасности к прямому столкновению нас и НАТО потому, что это метод сохранить у власти тех, кто продолжат политику сдерживания России. Политически, экономически и военным путем.

Автор Елена Караева, специально для радио Sputnik.

Взято отсюда.