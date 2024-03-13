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“У нас нет выбора”. В США допустили возможный крах “украинского проекта”

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"У нас нет выбора". В США допустили возможный крах "украинского проекта"

Отставка Виктории Нуланд с должности заместителя госсекретаря США может свидетельствовать о возможном завершении Соединенными Штатами “украинского проекта”, считает бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.«”Очевидно, ее (Нуланд, – ред.) вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев”, – высказал мнение отставной офицер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, в ситуации с Украиной Вашингтон рискует повторить вьетнамский сценарий, когда армия США буквально бросила все и спешно покинула азиатскую страну.

Сейчас Россия представляет собой сильнейшую в военном отношении европейскую державу и у американцев нет шансов одержать над ней победу, продолжил экс-советник главы Пентагона.«

"Мы все понимаем, что уйдем: у нас нет выбора, у нас нет военной мощи, чтобы противостоять русским на Украине, мы никогда это не могли", – заключил Макгрегор.

Радио Sputnik писало, какую возможную причину отставки Нуланд назвал отставной офицер Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

Взято отсюда.

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