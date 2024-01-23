“У вас совесть есть?” Жителя Одессы пытались мобилизовать прямо в автобусе

Военные пытались силой мобилизовать мужчину в одном из автобусов Одессы, сообщает местное издание “Думская” в Telegram-канале.«

"Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта, который в свою очередь просил других пассажиров вызвать полицию", – говорится в сообщении.

К посту прикреплено видео, в котором группа мужчин в камуфляже пытается силой забрать молодого человека из автобуса. Один из них обратился к автору ролика со словами “сейчас с нами поедешь”.

Единственным человеком в автобусе, который вступился за “новобранца”, была пожилая женщина.«”У вас совесть есть человеческая? Так не делается!” – обратилась она к людям в военной форме.

Радио Sputnik писало, что военкомы похитили солиста украинской группы Intermezzo.

Взято отсюда.