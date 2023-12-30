Военные могут захватить власть на Украине из-за некомпетентного управления страной Владимиром Зеленским, считает бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.«

"Если Зеленского больше не любят, люди понимают, что его действия все больше и больше оторваны от реальности, у военных есть шанс. Я не говорю, что это будет переворот, я говорю, что военные могут самой компетентной силой, которая сможет управлять страной", – сказал он в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.

По словам Шаффера, такому развитию событий может способствовать законопроект о мобилизации, который предполагает привлечение в ВСУ еще 500 тысяч человек. Он также выразил мнение, что Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пытаются перекладывать друг на друга ответственность за его разработку.

Радио Sputnik писало, что Зеленского могут свергнуть ради заключения мира с Россией.

Взято отсюда.