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У Зеленского “появились вопросы” к украинцам, покинувшим страну

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У Зеленского "появились вопросы" к украинцам, покинувшим страну

К гражданам Украины призывного возраста, которые находятся за границей, “есть вопросы”, заявил Владимир Зеленский во время беседы с журналистами в Таллине.

Глава киевского режима ответил на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнообязанных. По его мнению, все украинцы призывного возраста должны помогать своей стране и находиться на территории Украины. «”Если вы в Украине и вы не на фронте, то вы работаете. И если вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство. Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопрос”, – цитирует его издание “Страна.ua” в своем Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что Верховная рада сняла с рассмотрения закон о мобилизации.

Взято отсюда.

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