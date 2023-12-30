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Удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны РФ

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Удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны РФ

Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по центру Белгорода, заявили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве еще раз подчеркнули, что российские войска наносят удары только по военным объектам и связанным с ними инфраструктуре, в отличие от украинской стороны.«”Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным”, – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Ведомство также отметило, что подобными действиями киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать Россию на подобные действия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Для жителей Белгорода заработала единая горячая линия по номеру “112” для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Радио Sputnik писало, что ВСУ повредили ЛЭП и порядка 20 домовладений в Белгородской области.

Взято отсюда.

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