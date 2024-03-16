Ударом полуторатонной авиабомбы уничтожено около 300 боевиков “Кракена”*

Около 300 боевиков украинского националистического формирования “Кракен”* уничтожено ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ), сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

В субботу утром в Минобороны РФ отметили, что глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. В частности, генералу армии были представлены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.«”В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования “Кракен”* уничтожено до 300 боевиков”, – приводит РИА Новости фрагмент сообщения министерства.

Как уточнил Ким, боевики-националисты были ликвидированы попаданием объемно-детонирующей полуторатонной бомбы.

Радио Sputnik сообщало о “мощнейших ударах” ВС РФ по объектам и резервам украинской армии.

Взято отсюда.