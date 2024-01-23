Удары по Украине нельзя считать ответом на обстрел Донецка, заявил Песков

Взрывы в Киеве и Харькове нельзя считать ответом России на обстрел ВСУ центра Донецка, российские военные не бьют по гражданскому населению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Утром во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровской и Сумской областях.

На вопрос, можно ли считать эти удары “ответом России” на последние обстрелы Донецка, Песков ответил категорично.«

"Наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению <…> Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", – цитирует его РИА Новости.

Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По предварительным данным, удары наносились с Кураховского и Красногоровского направлений с применением снарядов натовского калибра.

Радио Sputnik писало, как в ООН отреагировали на удар ВСУ по Донецку.

Взято отсюда.