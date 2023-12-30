Родителям мобилизованных в украинскую армию мужчин на стоит паниковать, а нужно гордиться тем, что у их детей есть возможность умереть достойно, заявила внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк. «”Уйти из этой жизни с достоинством (во время боевых действий, – ред.) намного лучше, чем идти по улице и умереть от упавшего кирпича”, – сказала помощника главкома.

В эфире украинского видеоблога ISLND она возмутилась поведением родственников, когда военкомы вручают украинским мужчинам повестки. Мартынюк предложила родителям призывников не паниковать, а верить “что ваш сын настоящий герой, цвет нации, и что все равно мы все умрем”.«”Реально! Мы все не вечные”, – приводит “Украина.ру” слова Мартынюк.

Радио Sputnik сообщало, что украинские артиллеристы расстреляли пожелавших сдаться в плен ВСУшников.

Взято отсюда.