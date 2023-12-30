Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Уйти с достоинством”. Помощница Залужного дала совет родителям ВСУшников

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Уйти с достоинством". Помощница Залужного дала совет родителям ВСУшников

Родителям мобилизованных в украинскую армию мужчин на стоит паниковать, а нужно гордиться тем, что у их детей есть возможность умереть достойно, заявила внештатная помощница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк. «”Уйти из этой жизни с достоинством (во время боевых действий, – ред.) намного лучше, чем идти по улице и умереть от упавшего кирпича”, – сказала помощника главкома.

В эфире украинского видеоблога ISLND она возмутилась поведением родственников, когда военкомы вручают украинским мужчинам повестки. Мартынюк предложила родителям призывников не паниковать, а верить “что ваш сын настоящий герой, цвет нации, и что все равно мы все умрем”.«”Реально! Мы все не вечные”, – приводит “Украина.ру” слова Мартынюк.

Радио Sputnik сообщало, что украинские артиллеристы расстреляли пожелавших сдаться в плен ВСУшников.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix