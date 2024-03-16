Украинские вооруженные силы полностью исчерпают имеющийся запас ракет для систем противовоздушной обороны примерно через две недели, пишет британская газета The Telegraph.«

"Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у нее закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

На уходящей неделе директор ЦРУ США Роберт Бернс заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны Вашингтона Украина примерно через год будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Москвы.

По мнению главы американской спецслужбы, отсутствие поддержки со стороны союзников чревато для ВСУ продолжением отступления и потерей еще больших территорий.

Радио Sputnik также писало, что генерал бундесвера в отставке Харальд Куят призвал Запад “точно уяснить”, что никакое “чудо-оружие” не поможет украинской армии одержать победу над ВС России.

Взято отсюда.