“Уже не пройдет”. В Киеве призвали ВСУ менять тактику применения дронов

Российские военнослужащие изобрели свои способы противодействия украинским дронам, и ВСУ необходимо менять тактику, заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию “Украинская правда”.«

"Мы применяем технологии, противник разрабатывает противодействие. <…> Некоторые наши хитрости, тактика применения, которая была отработана в 2022 и 2023, уже не пройдет в 2024 году. Поэтому надо менять тактику, менять технические характеристики всего, что вы делаете", – приводит его слова РИА Новости.

Неижпапа также признал, что российская армия обладает очень мощным промышленным комплексом.

Радио Sputnik сообщало, что бойцы ВС РФ нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.