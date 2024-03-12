Российские военнослужащие уже этим летом могут освободить Харьков и подойти к Одессе, учитывая неспособность ВСУ к организованному сопротивлению, такого мнения придерживается бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«

"Уже очень скоро они (ВСУ, – ред.) потеряют Харьков, и думаю, что этим летом мы увидим, как русские постучатся в двери Одессы", – сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, у украинской армии больше нет возможности противостоять Вооруженным силам России из-за дефицита боеприпасов и потерь среди личного состава. Такая ситуация, продолжил Риттер, в среднесрочной перспективе может заставить Киев отступить.«”Им лучше всего отступить к Днепру – это позволит сократить численность своих войск там, а затем сконцентрировать силы на севере и юге, чтобы попытаться помешать русским добиться там больших успехов”, – высказал мнение отставной офицер.

Во вторник днем радио Sputnik сообщало, что ВС России освободили населенный пункт Невельское на Донецком направлении.

Взято отсюда.