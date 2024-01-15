Украина нашла “удачный” способ заработать $300 млрд

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Под будущий грабеж российских активов Украина решила выпустить “репарационные облигации”. Рассчитывает заработать на их продаже 300 миллиардов долларов. В качестве обеспечения предлагает иски к России, сообщило агентство Reuters. Ну правильно… Ведь с деньгами напряженка! Запад поставил на паузу снабжение киевского режима. Зеленский метнулся было в прибалтийские закоулки. Однако наскрести ничего не удалось. Некто надоумил на выпуск “спасительных” облигаций. Как говорят независимые аналитики, на Западе хватает безумцев, которые фонтанируют глупыми идеями. Попытаться воплотить их, конечно, они могут. Как показывает практика, воровать они любят и готовы на это всегда, когда считают, что ответные действия на их преступления будут такими, что они могут с ними смириться. Так в интервью радио Sputnik прокомментировал идею выпуска Киевом “репарационных облигаций” политолог, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

“США давно настаивали на том, чтобы Европа была первой в этом грабеже российских активов. Теперь они нашли крайнего, то есть в случае чего – все спишут на Украину. Ситуация неприятная, потому что это показывает, насколько Запад циничен по отношению к остальным. Украина – удобный в этом плане субъект, который можно использовать для реализации своих преступлений”, – отметил экономист.

Даже если эти облигации и выпустят, нужны будут покупатели. А учитывая, что бумаги очень рискованные, то жаждущих приобрести их будет найти очень сложно. Не факт, что инвесторам вообще удастся вернуть потраченные деньги. Наверняка указания будут спущены “сверху”, кому и на сколько придется раскошелиться, полагает Александр Дудчак.

“Потенциального покупателя “репарационных облигаций” назначат. На манеже – все те же: это могут быть европейские страны, которым не привыкать непреклонно исполнять волю Вашингтона вопреки своим интересам, вопреки светлого будущего своего государства: та же Германия, например, или Франция и т.д. Прибалтику могут обязать купить по мелочи чего-нибудь”, – считает политолог.Прямой эфирДолгосрочная поддержка: что Париж может предложить Киеву?13 января, 13:04

Украина думает, что нашла “удачный” способ заработать 300 миллиардов долларов. Но вряд ли, выпустив “репарационные облигации”, она сможет заработать.

“Киеву уже ничто не поможет. Он может только отсрочить наступление конца на какой-то промежуток времени. Те же 300 миллиардов долларов – это не то, что может окончательно его спасти. Тем более что Киев этих денег не получит, они все уйдут на оплату долгов, новых поставок вооружения, на поддержание штанов, на выплаты пенсий может быть наконец-то что-то направят” – полагает Александр Дудчак.

По мнению эксперта, идея утопична сама по себе. Мало того, у России есть чем ответить на этот грабеж. Поэтому-то американцы с европейцами так сильно переживают. Совершенно без каких-либо проблем Москва может легко “набрать” аналогичную сумму активов стран Запада, которые размещены в России. И тогда Вашингтон и Брюссель еще не раз пожалеют, что позарились на российские капиталы.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Взято отсюда.