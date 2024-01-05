Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Украина получила от Германии новейший комплекс противовоздушной обороны

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Украина получила от Германии новейший комплекс противовоздушной обороны

Германия передала Украине новейшую систему ПВО Skynex и партию из 10 БМП Marder, следует из списка, размещенного на сайте правительства ФРГ.

В документе опубликованы данные о реализованной и запланированной немецкой военной помощи Киеву.

В обновленном перечне значится поставка снарядов для танков Leopard 2A6, 10 боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D.

В пакет включены почти 10 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы и шлемы.

Skynex – 35-миллиметровая зенитная установка на колесной базе, предназначенная для борьбы с беспилотниками и отражения ракетных атак.

Система, которую производит концерн Rheinmetall, впервые была представлена в ноябре 2021-го. В начале прошлого года гендиректор компании Армин Паппергер сообщил, что ФРГ поставила на Украину две системы ПВО – Skynex и Skyranger, ослабив защиту неба над своей столицей.

В конце декабря Германия передала Украине три зенитные самоходные установки Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent, 10 разведывательных БПЛА Vector, а также снаряды для танков и артиллерии.

В середине декабря радио Sputnik сообщило об уничтожении ВС РФ двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Барнаульцам рассказали, куда сдать елку на переработку

05.01.2024

 Погода

Ударят морозы: резкое похолодание обещают жителям Алтайского края 5 января

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Спецназовец: ВСУ отодвинули позиции на ряде участков под Артемовском

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Политолог назвал “единственный способ” решения РФ вопроса с НАТО на Украине

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украина получила от Германии новейший комплекс противовоздушной обороны

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Ты в списках”. Бежавший с Украины уклонист пожаловался на угрозы убийством

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

Сирены воздушной тревоги сработали в Киевской области Украины

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Киеве заявили о намерении Зеленского превратить Украину в “концлагерь”

05.01.2024

 Специальная Военная Операция

В США объяснили бесполезность для ВСУ переданных Польшей танков

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix