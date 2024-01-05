Украина получила от Германии новейший комплекс противовоздушной обороны

Германия передала Украине новейшую систему ПВО Skynex и партию из 10 БМП Marder, следует из списка, размещенного на сайте правительства ФРГ.

В документе опубликованы данные о реализованной и запланированной немецкой военной помощи Киеву.

В обновленном перечне значится поставка снарядов для танков Leopard 2A6, 10 боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D.

В пакет включены почти 10 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы и шлемы.

Skynex – 35-миллиметровая зенитная установка на колесной базе, предназначенная для борьбы с беспилотниками и отражения ракетных атак.

Система, которую производит концерн Rheinmetall, впервые была представлена в ноябре 2021-го. В начале прошлого года гендиректор компании Армин Паппергер сообщил, что ФРГ поставила на Украину две системы ПВО – Skynex и Skyranger, ослабив защиту неба над своей столицей.

В конце декабря Германия передала Украине три зенитные самоходные установки Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent, 10 разведывательных БПЛА Vector, а также снаряды для танков и артиллерии.

В середине декабря радио Sputnik сообщило об уничтожении ВС РФ двух пусковых установок ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

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